Riceviamo e pubblichiamo la replica di un lettore alla lettera giunta stamane alla nostra redazione

Cosa lasceranno i camperisti dopo la loro partenza? Lasceranno qualche "euro" negli esercizi commerciali nel paese, borgo, dove parcheggiano.

Vorrei ricordare che i camper sono equiparati alle vetture, come dice il codice della strada e quindi possono parcheggiare in qualsiasi parcheggio. I regolamenti comunali di Noli valgono per tutti e le leggi dello stato valgono anche a Noli.