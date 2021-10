Finale, messa in sicurezza del marciapiede di via Brunenghi: saranno abbattuti otto pini

L'amministrazione comunale di Finale Ligure mette in sicurezza il marciapiede di via Brunenghi, zona caserma carabinieri, dove da tempo venivano segnalati incidenti dovuti alla pavimentazione dissestata derivante dalle radici dei pini sempre più affioranti.

"Ormai la situazione era divenuta insostenibile, troppe le persone che a causa delle radici affioranti hanno perso l’equilibrio cadendo in modo gravoso. Nel tempo abbiamo cercato di intervenire con manutenzioni non troppo invasive per tutelare sia la vita della pianta, sia l’incolumità dei cittadini. Ma ormai non ci rimane che l’abbattimento delle alberature e il rifacimento del marciapiede" commenta Andre Guzzi, vice sindaco di Finale Ligure.

Saranno otto le alberature che le maestranze comunali elimineranno in questi giorni per poi risanare la pavimentazione. La via sarà presto interessata da una totale riqualificazione, quindi l’amministrazione ha deciso per ora di intervenire con una semplice sistemazione per eliminare il pericolo.