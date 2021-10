Santopoli da 20 anni comandante dei Carabinieri ad Andora, le congratulazioni del sindaco Demichelis

Importante anniversario per il comandante della stazione dei Carabinieri di Andora, Giorgio Santopoli, che in questi giorni ha festeggiato i vent’ani di servizio nel comune ligure. Il sindaco Mauro Demichelis lo ha incontrato per porgergli le sue personali congratulazioni e per ringraziarlo del lavoro svolto in questi anni al servizio della comunità.

“Colgo l’occasione dell’importante anniversario dei venti anni di servizio ad Andora per confermare la mia stima personale per l’operato svolto quale Comandante della locale stazione dei Carabinieri, i cui pregevoli risultati sono noti e riconosciuti dalla nostra comunità - ha scritto il sindaco Demichelis in una nota personale - Come sindaco esprimo ancora una volta gratitudine e apprezzamento per la collaborazione data all’amministrazione e all’ente in tutte le occasioni in cui è stato fondamentale il supporto dell’Arma per garantire l’ordine pubblico, prevenire, contenere e risolvere episodi criminosi. Auspico ulteriori e meritate soddisfazioni alla sua carriera nell’Arma dei Carabinieri a cui il comandante Giorgio Santopoli dà lustro con il suo lavoro quotidiano al servizio dei cittadini”.