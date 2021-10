È successo intorno alle 16,30 a Villanova d’Albenga: un autobus ha preso fuoco sull’Aurelia bis, nell'innesto che porta all’aeroporto di Albenga e verso Garlenda.

Si è trattato di un incendio di dimensioni importanti, di cui al momento non si conoscono le cause, in cui fortunatamente non si sono registrati feriti.

La macchina dei soccorsi si è mobilitata con i vigli del fuoco di Albenga, Finale Ligure e Savona, i carabinieri e l'ambulanza.