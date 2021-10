Celle, un pino marittimo si abbatte sulla passeggiata: transennata l'area (FOTO)

Dopo il pino marittimo pericolante che era stato messo in sicurezza ad agosto, questa mattina uno storico esemplare è crollato sulla passeggiata Carlo Russo di Celle Ligure.

A lanciare l'allarme una passante e fortunatamente non si sarebbero registrati feriti, né danni a cose. Sul posto è intervenuta la polizia locale e il sindaco Caterina Mordeglia insieme al vicesindaco Giovanni Siri.

Gli operai comunali sono al lavoro ed è stata transennata l'area con l'arbusto che dovrebbe essere rimosso nelle prossime ore.

"Un albero che non aveva nessun tipo di problema, nessuna radice venuta su, si è appoggiato questa mattina sull'aiuola vicina e non ha rotto nulla, fortunatamente non c'era nessuno, solo una signora che ci ha chiamato. Una ditta nel pomeriggio procederà al taglio, la passeggiata comunque è fruibile ai cittadini" ha commentato il sindaco Caterina Mordeglia.