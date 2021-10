“Trekking al Monte Acuto”: panorami spettacolari tra terra, mare e cielo

Domenica 24 ottobre si terrà il “Trekking al Monte Acuto”. La camminata inizierà da Ceriale: appena entrati in paese, non molti metri dopo la prima rotonda si imboccherà via Cadanzo, sulla destra. In poco tempo si giungerà al parcheggio antistante il cimitero, dove si lasceranno le auto prima di immergersi nella tranquilla atmosfera rurale circostante. Si prosegue sulla via segnalata tra ulivi profumati e ruderi di campagna, mantenendo la direzione indicata dalla torre del Castello Borelli.