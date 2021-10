Loano, l'Unitre riprende l’attività didattica: iscrizioni aperte

L’Unitre di Loano riprende l’attività didattica. A partire dal mese di novembre, sempre presso la sede di via dei Gazzi, si inaugureranno i corsi del nuovo anno accademico.



Una ripresa in sordina, rispetto agli anni precedenti la pandemia, che rispecchia comunque la volontà di docenti ed associati di voler “andare avanti”, di voler riannodare quel legame bruscamente interrotto alla fine del 2019.



I corsi previsti sono, per il momento, una dozzina: da cucina a letteratura italiana, da informatica a teatro, senza dimenticare le lingue straniere.

Le iscrizioni sono aperte il mercoledì ed il venerdì dalle 15.30 alle 17, mentre il giovedì, dalle 15 alle 17.30, sempre presso la sede adiacente al convento dei frati Cappuccini è operativo il servizio di prestito libri della nuova biblioteca, il cui accesso, totalmente gratuito, è riservato agli iscritti dell’Unitre di Loano.



Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito www.unitreloano.it.