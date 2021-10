Politica |

Il sindaco Marco Russo esalta la forza della squadra: "E' la vittoria del noi. Ora la città è pronta a ripartire"

Tanta emozione nelle prime parole da neo eletto: "Sarà una bella avventura e una grande responsabilità". Critico sui toni del centrodestra: "Rigettata dai cittadini una certa politica"

Un lungo applauso quando ancora mancavano alcuni seggi e subito via la cravatta per abbracciare i compagni di questa vittoriosa avventura. Comincia così dal quartier generale del centrosinistra, dove dalle prime ore del pomeriggio si erano appostati i rappresentanti delle liste che lo sostenevano, l'avventura di Marco Russo da sindaco di Savona. L'emozione è ben visibile nello sguardo lucido dell'avvocato 53enne che non ha molti commenti nei suoi primissimi minuti da primo cittadino se non quelli relativi alla "grande soddisfazione" circa la risposta dell'elettorato di sinistra "fortissima, forse superiore alle attese", con un aumento nel numero dei votanti (circa 2 mila in più) rispetto a quindici giorni or sono. "Segno che è stata capita la nostra proposta" aggiunge il neo eletto sindaco. Una gioia, a cui si somma però "grande senso della responsabilità sulle mie e le nostre spalle - aggiunge Russo - condivisa con la città, che evidentemente è pronta per ripartire. Sarà davvero una bella avventura". E se quindi il dato sull'affluenza, che comunque "faceva riflettere già nel primo turno" e che dev'essere dunque "un monito per chiunque fa politica, un senso di impegno forte per recuperare quell'affezione che evidentemente si è persa", annoverando tra le cause del calo del numero assoluto di votanti anche "una campagna aggressiva" messa in campo dal centrodestra secondo il nuovo occupante di Palazzo Sisto, da domani si comincerà a pensare al futuro di una città "che vuole essere riappacificata, vuole guardare lontano e si è affidata ad un progetto che evidentemente l'ha convinta". Ma quali saranno i primissimi passi? "Vediamo, adesso prendiamo atto del risultato e riflettiamo, su questo poi ci sarà tempo per dire altre cose. Adesso il senso più forte è che questo voto è un segno di speranza perché vuol dire che la città è davvero pronta a ripartire". Sguardo al futuro ma anche al passato, alle fondamenta della vittoria: "E’ stato un lunghissimo percorso, siamo partiti dalle fondamenta e c’è stata una fase in cui lavoravamo sottoterra, sembrava che non accadesse nulla, invece, piano piano, gettavamo le basi per un edificio - ha aggiunto Russo ripercorrendo il percorso lunghissimo che ha portato all’Agenda per Savona - C’era bisogno di ripartire dal basso. Il nostro progetto è partito dalle persone, dalle case, dai negozi. E’ stato un percorso bellissimo, di politica vera". "Abbiamo il dovere di fare uscire Savona dalla sua crisi, ma questa responsabilità la sento condivisa con tutti voi. Sappiamo che la città vuole condividere con noi questo cammino, mi assumerò il ruolo di guida, ma so che la città è pronta. Non sono solo, perché non siamo soli" ha concluso poi.

Mattia Pastorino - Roberto Vassallo

