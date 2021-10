Politica |

Ballottaggio Savona, la Lega: "Eccessivo protagonismo di Cambiamo"

"L’eccessivo protagonismo di 'Cambiamo!', mostrato per la prima volta alle elezioni comunali di Savona, ha portato a una gestione poco efficace della campagna elettorale"

Paolo Ripamonti

Immediata reazione della Lega, che consegna ad una nota l'amarezza per la sonora sconfitta al ballottaggio di Savona, dove il candidato Angelo Schirru ha capitolato davanti al contendente Marco Russo del centrosinistra. "Si vince e si perde tutti insieme. L’eccessivo protagonismo di 'Cambiamo!', mostrato per la prima volta alle elezioni comunali di Savona, ha portato a una gestione poco efficace della campagna elettorale. Auspichiamo che Toti torni a fare il federatore per puntare ancora una volta alla vittoria nelle sfide che ci attendono nei prossimi mesi". Questa la dichiarazione dei maggiorenti leghisti, che riversano sugli alleati della coalizione le "colpe" della gestione della corsa elettorale. Una batosta politica, però, per la linea del coordinatore e senatore Paolo Ripamonti. Fiasco nel Comune capoluogo, dove la partita era molto attesa (e la vicenda Arecco aveva già mostrato le contraddizioni interne al movimento), e prime avvisaglie da Loano, dove la vittoria di Lettieri è stata netta, ma che già ai nastri di partenza sta mostrando i segni della conflittualità tra la Lega e il partito di Toti-Vaccarezza.

