Savona, Arboscello e Vazio esultano per Marco Russo: "Speriamo nell'inizio di un cambio di rotta"

Anche i vertici provinciali del Partito Democratico, con la loro presenza al Giardino Serenella delle Fornaci, hanno espresso le loro congratulazioni al neo eletto sindaco di Savona Marco Russo.

Tra i diversi rappresentati politici presenti, i consiglieri regionali Luca Garibaldi e Roberto Arboscello, con quest'ultimo che ha definito il risultato raggiunto dal centrosinistra "un successo su larga scala, meritato perché a Savona ha vinto chi ha avuto un progetto di città, chi ha avuto una visione, chi ha comunicato ai cittadini savonesi cosa voleva fare e in che modo voleva farlo".

Cittadini che, sempre secondo l'ex sindaco di Bergeggi, "non hanno creduto alle false promesse del presidente Toti e di un candidato sindaco purtroppo teleguidato da Genova".

Un pensiero quindi sui toni della campagna elettorale, specialmente quella post primo turno, criticato anche dall'onorevole Franco Vazio: "È stato sorprendente che il centrodestra attaccasse sé stesso, perché ha governato per cinque anni e voleva svoltare rispetto al governo che ha fatto per cinque anni. La vera questione è che noi abbiamo un quadro politico sostenuto dal presidente Toti in Regione che voleva spiegare ai savonesi come essere governati: credo che questa volta i savonesi non abbiano sbagliato, abbiano scelto le persone fatte di progetti concreti. Russo è questo, ha messo insieme delle persone perbene che hanno voluto impegnarsi, mettersi in gioco per il cambiamento di questa città che è stata umiliata in questi cinque anni, dallo sport alla cultura, in termini economici".

"Toti e il centrodestra hanno fatto promesse mirabolanti cinque anni fa, a Savona come a Cairo, su tanti temi a partire dell'economia e della sanità: il giorno dopo se ne sono dimenticati - ha accusato poi il deputato ingauno - In questi giorni i savonesi hanno capito che per governare Savona ci volevano persone che anche il giorno dopo fossero disponibili a governare i processi e credo che Marco abbia queste qualità. Una persona perbene con grandi capacità, con grande spirito costruttivo e anche con una moderazione che mi spiace aver notato che il candidato del centrodestra ha perduto in questo ballottaggio, travalicando anche i limiti della critica".

"Credo che sotto questo profilo Marco Russo, la coalizione, i consiglieri candidati eletti e non eletti hanno dato una dimostrazione etica straordinaria e credo che sarebbe importante che non solo gli eletti ma anche coloro che non sono riusciti ad essere eletti rimanessero uniti per dare una mano a questa città per rialzarsi e per riconquistare un orgoglio importante non solo per Savona ma per l'intera provincia, perché Savona è il capoluogo di provincia non dimentichiamocelo mai" ha aggiunto Vazio.