Elezioni Savona, la sinistra ligure celebra la vittoria di Marco Russo: "Vittoria della concretezza"

Numerose le manifestazioni di stima, soddisfazione e augurio espresse nei confronti del neosindaco di Savona Marco Russo per la sua vittoria alle elezioni 2021.

“Marco Russo Sindaco di Savona è una grande vittoria della concretezza e della determinazione, contrapposta agli slogan del centrodestra. Un’affermazione netta in tanti quartieri, anche periferici”, affermano il senatore Franco Mirabelli, commissario Provinciale Pd Savona e Roberto Arboscello, consigliere Regionale Liguria XI Legislatura, gruppo Partito Democratico.

“Da Savona può ripartire anche il Partito Democratico e del Centrosinistra unito per contrastare il Governo regionale di Toti. Per il Capoluogo – concludono Mirabelli e Arboscello - inizia subito una nuova fase, con un progetto serio e di prospettiva, con molte competenze da mettere in campo”.

"Oggi è una bella giornata per Savona e per la Liguria e una brutta giornata per Toti e per la destra". A dichiararlo è l'europarlamentare ligure Brando Benifei, capodelegazione del Pd dal Parlamento europeo, che prosegue: "Marco Russo ha vinto con una coalizione ampia e credibile e ha battuto una destra litigiosa, divisa su tutto, che litiga per il potere tanto a Savona quanto nel resto della Liguria, senza nessuna visione per il futuro dei nostri territori e della nostra Regione, che infatti inizia a dire basta anche nelle urne. A Marco Russo e a tutta la squadra che amministrerà con lui Savona nei prossimi cinque anni i migliori auguri di buon lavoro e un impegno di piena e proficua collaborazione".

Soddisfazione espressa anche da parte del gruppo Il Rosso non è il nero: “E’ con estrema soddisfazione che salutiamo l’elezione di Marco Russo a sindaco di Savona. Siamo infatti stati tra i primi che hanno sostenuto convintamente la sua candidatura e ci siamo fortemente impegnati affinché egli avesse l’appoggio di tutta la sinistra, contribuendo fattivamente all’elaborazione del progetto di forte rinnovamento presentato agli elettori”.

“Il grande successo che Russo ha avuto al ballottaggio, aumentando addirittura di 2mila voti il già brillante risultato del primo turno - spiegano i rappresentanti di Il Rosso non è il nero - dimostra inequivocabilmente che i savonesi hanno creduto in questo progetto di cambiamento e se ne sono fatti interpreti e sostenitori”.

“Spetta ora a Russo e all’intera coalizione operare con serietà e impegno per non deludere le aspettative e, in primo luogo, per recuperare all’impegno civile e politico quella grande parte di elettorato che, delusa o sfiduciata, non si è recata a votare. Da parte nostra – concludono - continueremo a sostenerlo nel grande sforzo che sarà necessario per portare ad attuazione le proposte progettuali che abbiamo elaborato e ridare a Savona una forte prospettiva di vero e proprio risorgimento sociale e culturale che la riporti ad essere una città produttiva e accogliente”.

Dalla città delle torri alla città della torretta: anche il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis afferma: "La vittoria di Marco Russo dimostra una volta di più che la serietà paga. La squadra e non i personalismi fanno la differenza. Marco Russo ha fatto un'ottima campagna elettorale stando in mezzo alla gente e ascoltandone le esigenze e richieste".

“A lui e alla sua squadra faccio i miei complimenti augurando a tutti loro buon lavoro. Albenga e Savona spesso condividono gli stessi temi e le stesse problematiche, sono certo che si instaurerà una proficua e continuativa collaborazione", conclude il primo cittadino della città delle torri.

Carla Nattero , coordinatrice regionale Sinistra Italiana Liguria: “Oggi è un giorno gioioso: Marco Russo con un grande margine di voti ha vinto il ballottaggio ed è il nuovo sindaco di Savona. Si apre così una fase di speranza e di costruzione positiva per la città”.

“I savonesi – spiega Nattero - hanno premiato il progetto di Marco Russo, il suo programma e l'originale incontro, preparato con un lungo percorso, tra civismo e partiti della sinistra e del centrosinistra”.

“In primo luogo voglio ringraziare il sindaco Marco Russo e il suo generoso e intelligente impegno. - prosegue - Voglio ringraziare anche le compagne e i compagni di Sinistra Italiana Savona che fin da subito hanno colto la forza e la unitarietà della candidatura di Marco Russo e hanno contribuito alla formazione della lista Sinistra per Savona, che ha avuto un risultato elettorale molto soddisfacente”.

“In particolare voglio fare i miei complimenti a Maria Gabriella Branca, della segreteria nazionale di Sinistra Italiana, che da oggi è consigliere comunale della lista Sinistra per Savona. La fatica comincia adesso ma credo che ci siano tutti i presupposti per un buon lavoro alla riuscita del quale le compagne ed i compagni di Sinistra Italiana metteranno tutto il loro impegno. Il risultato di Savona – conclude la coordinatrice di regionale Sinistra Italiana Liguria - accanto ai risultati sulla stessa linea di tutta Italia, ci dà fiducia e ci conferma nella convinzione che la destra in Liguria si possa battere, a partire da Genova e La Spezia l'anno prossimo”.

Azione al fianco di Marco Russo con Massimiliano Carpano e Adele Taramasso eletti in consiglio comunale. Il senatore Matteo Richetti e il coordinatore regionale Roberto Donno: “Azione ci ha creduto fin dall'inizio. La natura riformista e pragmatica del partito guidato da Carlo Calenda ha trovato piena espressione nella lista a sostegno di Marco Russo sindaco di Savona: con il lavoro e l'impegno di tutti oggi i risultati sono arrivati”.

“I nostri candidati in appoggio alla lista Riformiamo Savona per Marco Russo – proseguono - hanno confermato al ballottaggio gli ottimi risultati già ottenuti al primo turno. Su quattro candidati che entrano nel consiglio comunale, due sono di Azione”.

“I cittadini hanno dato fiducia al lavoro serio e appassionato di giovani donne e uomini che cercano di dare concretezza alla visione della città in cui vorrebbero vivere nel loro futuro. Azione rivolge un pensiero di gratitudine a tutti i savonesi che hanno scelto di sostenerci e hanno visto nel nostro progetto per Savona un’occasione di crescita. Una Savona che mira a proporsi e stabilirsi come modello per l’intera provincia ripartendo dal lavoro, dall’ambiente, dal turismo e dalle politiche giovanili e culturali".

Il senatore Matteo Richetti commenta così i risultati ottenuti: “Azione in queste amministrative ha messo in campo tutta la propria forza e il proprio lavoro. Lo straordinario risultato raggiunto dalla lista Riformiamo Savona è frutto del grande impegno del nostro partito e dei nostri candidati. I cittadini hanno eletto due nostri candidati in consiglio e ora è il momento di lavorare con serietà per la città”.

E queste le parole di Roberto Donno, coordinatore regionale di Azione: “Riformiamo Savona ha ottenuto un risultato straordinario. Una lista a cui Azione ha lavorato fin da subito, esprimendo convintamente l’appoggio a Marco Russo, l’unico candidato credibile e con un progetto serio per la città. I nostri candidati di Azione, Massimiliano Carpano e Adele Taramasso, sono stati eletti in consiglio dai cittadini savonesi, a loro vanno le mie congratulazioni e il mio augurio di buon lavoro: non è il tempo di proclamarsi vincitori ma di iniziare fin da subito a lavorare seriamente per questa città”.

''Il centro sinistra torna protagonista in Liguria con la vittoria in un capoluogo di provincia dopo tanto tempo. Innovazione, partecipazione e inclusione sono stati gli ingredienti che hanno portato alla vittoria di Marco Russo a Savona. È un segnale molto importante perchè i cittadini sanno che il centro sinistra può costruire proposte condivise, partecipate e solide, mentre la destra è frammentata e litigiosa'', così il Gruppo del Partito Democratico in Regione dopo la vittoria di Marco Russo, nuovo sindaco Savona.

''Si tratta di un grande segnale: il vento sta cambiando a livello nazionale, con una straordinaria affermazione del centrosinistra. E lo sta facendo anche in Liguria. Complimenti a Marco Russo e al suo percorso, che ha messo al centro Savona e una proposta concreta per i cittadini: un buon esempio da cui partire per continuare a far cambiare il vento. Uniti si vince" concludono dal Gruppo Pd regionale.