Green pass, Rixi (Lega): "Farmacie sature problema prevedibile"

“Il sistema dei tamponi per il green pass è al collasso. Ci sono lavoratori fermi perché non possono seguire l’iter previsto dalle norme, un evidente danno per le aziende e per l’economia del Paese. Per esempio, poco meno di 300 farmacie in tutta la Liguria sono attrezzate e a pieno regime riescono a coprire solo una minima parte dei richiedenti. Una situazione simile si registra in tutte le altre regioni. Impossibile trovare una soluzione adesso, il ritardo accumulato è incolmabile. Qualcuno gioca sulla pelle dei lavoratori con scelte tragiche per l’economia e il futuro della nostra nazione”.