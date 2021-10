Ad Andora il 24 ottobre ritorna la Camminata fra gli ulivi

Torna la Camminata fra gli ulivi, l’evento nazionale dell’associazione Città dell’olio organizzato dal Comune di Andora in collaborazione con la Pro Loco di Andora. Un nuovo percorso, con partenza alle ore 9.00 di domenica 24 ottobre 2021, da CONNA, borgata del comune di Andora, posta a circa trecento metri di altitudine, nella cerchia collinare di nord-ovest. Il borgo si raggiunge attraverso una strada che sale con tornanti, da Andora Molino, attraverso uliveti, prati, boschi, campi. La Frazione è facilmente raggiungibile dall’uscita autostradale, ma anche dalla costa.

Il punto di ritrovo è come sempre la CHIESA PARROCCHIALE DI SANT’ANDREA, costruzione che risale al 1500 dal cui sagrato si apre uno scenario meraviglioso sulla Vallata del Merula con la zona monumentale del Castello, la borgata di Colla Micheri, Pinamare, le colline, la piana, la costa, il mare. La camminata comincia percorrendo, per un breve tratto, la Via Provinciale; prosegue quindi lungo una ripida mulattiera, dal selciato in pietra, completamente circondati dal suggestivo paesaggio olivicolo , con i caratteristici terrazzamenti.

La prima meta è la località GARASSINI , tipico borgo ligure, in cui, un tempo, erano in funzione vari frantoi. Notiamo, lungo la strada, un antico lavatoio e una chiesetta: l’Oratorio della Natività di Nostra Signora, oggi conosciuto come Cappella di Maria Bambina. Terminata la visita al borgo, si prosegue in direzione nord/ovest e, dopo aver percorso un po’ della Via Provinciale, si arriva nella zona denominata “Beulle” e ci si inoltra in un suggestivo uliveto. Dopo una lunga camminata, immersi nell’”oro verde” , si arriva a COSTA MAGGIORE (il più antico insediamento di Conna) e si percorre il sentiero acciottolato ammirando le antiche case, le volte, i cunicoli, gli androni… Degni di nota due edifici: l’Asilo Infantile Gervasio-Ordano e la Cappella di Maria Immacolata, anticamente più nota come “Cappella Guardone”, probabilmente edificata come cappella privata.

Un percorso ad anello che si conclude vicino al punto di partenza dove verrà offerta una degustazione a base di pane, olio e prodotti tipici nel rispetto delle normative contro la diffusione del Covid. La partecipazione è gratuita.

Prenotazioni all’ufficio Accoglienza al piano terra del comune, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00, allo 182/6811230 o sul whatsapp 340/6581528 o comunediandora.sv@gmail.com indicando nome cognome e numero di telefono dei partecipanti. Il percorso è lungo 4 km. La difficoltà è media. Si consiglia abbigliamento sportivo e scarpe da trekking.