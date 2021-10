Albenga, il 23 ottobre la 6° edizione de "La Castagnata Alpina"

Sabato 23 ottobre, nell’ambito della festa del volontariato che si terrà in centro storico, l’Associazione Nazionale Alpini – gruppo di Albenga – realizzerà la 6° edizione de “La Castagnata Alpina”.

A partire dalle 10 del mattino e fino alle 20 gli alpini saranno in piazza IV Novembre con fuochi e pentole per cuocere le caldarroste. Un’occasione per gustare ottime castagne e per fare del bene. Il ricavato sarà, infatti, devoluto in beneficenza.

Ricordiamo il gruppo degli Alpini di Albenga è sempre presente nelle diverse attività di volontariato e a supporto di eventi e manifestazioni. Durante l’emergenza Covid, poi, hanno prestato un fondamentale servizio in particolare per il Tavolo dell’Emergenza.