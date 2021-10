Politica |

Centrodestra sconfitto a Savona, Grande Liguria: "Dare la colpa agli apparentamenti lascia perplessi"

"Tutti gli assessori uscenti sono stati rieletti. Serve un'analisi seria e crudele della situazione e poi cambiare rotta per evitare altre sconfitte"

"Per chi ha militato per anni nella Lega, vedere il centrodestra e l'ex movimento a Savona perdere in quel modo dispiace molto, ma soprattutto sentire certe dichiarazioni a caldo, magari figlie dello sconforto, disorienta parecchio". E' questo il commento del coordinamento provinciale di Grande Liguria, partito che appoggiava la candidatura a sindaco al primo turno di Luca Aschei, dopo la sconfitta della coalizione che aveva visto apparentarsi al gruppo di partiti che sostenevano Angelo Schirru al ballottaggio. "Pensare che la sconfitta pesante, una delle più eclatanti dei comuni in elezione, sia colpa degli apparentamenti lascia perplessi, come la strategia di dare addosso in campagna elettorale agli assessori uscenti" proseguono i vertici del partito, che poi si rivolgono direttamente alle altre forze della coalizione: "I dati elettorali dicono con chiarezza che tutti gli assessori uscenti che si sono presentati sono stati rieletti compreso il Presidente del Consiglio Comunale, pertanto i cittadini anche in questo caso non hanno pensato come voi". "Le cause della sconfitta vanno cercate altrove - sottolineano - e se vogliamo fare un'analisi seria non si limitano alla campagna elettorale, sbagliata nei toni, ma vanno ricercate nella gestione politica della maggioranza in questi cinque anni da parte dei partiti. Magari non aver ricandidato il Sindaco uscente, oppure nelle liti, negli attacchi personali, o nell'aver allontanato chi ha lavorato per anni alla vittoria della scorsa tornata elettorale, nell'aver costruito un clima di scollamento con i militanti e gli iscritti. Ecco i punti su cui lavorare per capire dove si è sbagliato, e normalmente il passo successivo è trarre le conseguenze e agire come si fa in questi casi". "Un consiglio amichevole: non cercate scuse puerili, fate un'analisi seria anche crudele della situazione, e poi cambiate rotta e comandanti altrimenti altre sconfitte ci saranno e sempre più dolorose" concludono dal partito.

Redazione

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.