Savona, il neo consigliere Marco Lima e l'importanza della civica del Patto: "Un'innovazione che è stata compresa, non si fermerà qua" (VIDEO)

Recordman di preferenze, non è da escludere che il sindaco Russo non gli affidi un assessorato: "L'unico pensiero che ho fatto è cosa rispondergli se mi chiederà che c'è bisogno"

"Saranno cinque anni di cambiamento e Savona ha capito la nostra proposta, soprattutto quella di Marco Russo che ha saputo proporre un cammino innovativo da anni, non da ieri. Il risultato di oggi, oltre il 60%, penso sia la fotografia di questa proposta". A dirlo è Marco Lima, neo consigliere comunale eletto nelle file del Patto per Savona a sostegno del sindaco Marco Russo, recordman di preferenze, 413, il secondo totale dopo la consigliere Elisa Di Padova del Pd (terzo in generale, con Pietro Santi al primo posto). Ed è stata proprio la lista civica ad avere un risultato più che impattante al primo turno, attestandosi all'11.8%, la seconda della coalizione dietro i dem. "L'importanza del Patto? Credo che la lista sia stata importante prima di tutto nei contenuti e nelle persone che ha espresso, poi nel risultato elettorale quasi al 12%: ha dimostrato che questa innovazione è stata compresa - ha proseguito Lima che 5 anni fa era candidato ma non era entrato in consiglio a sostegno dell'allora aspirante sindaco Marco Ravera - C'è speranza in noi, mi sento di dire che il Patto in quanto lista civica non si fermerà qua, oltre ai consiglieri che passeranno sono sicuro che continuerà il lavoro di chi ha contribuito a creare il programma e a fare la proposta politica di questi giorni e di questa campagna elettorale". Con un così alto numero di voti a suo favore, non è da escludere che Russo possa a pensare a lui per il ruolo di assessore. "Se il mio numero di preferenze può fare venire voglia di un assessorato? Chiaramente il pensiero l'ho fatto come pensiero indotto, ho ricevuto diversi stimoli in quella direzione ma qui torna Marco Russo: penso che il risultato di oggi sia la dimostrazione che Marco ha fatto la proposta giusta fino ad oggi, ci ha portato qua e da domani saprà scegliere la giunta nel modo giusto. L'unico pensiero che ho fatto è cosa rispondere a Marco se mi chiederà che c'è bisogno. E mi fermo lì" conclude il neo consigliere.

Luciano Parodi

