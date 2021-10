Politica |

Savona, Pd e Articolo Uno sugli scudi alle comunali: "E' il tempo di governare insieme alla città per rilanciarla" (VIDEO)

Anselmo (Art. Uno): "Percorso per tornare a vincere ovunque". Burlando e Di Padova (Pd): "Abbiamo talmente tanti intenti che dovremmo metterli in fila"

Col suo 20,12% la lista formata da Partito Democratico e Articolo Uno è risultata la più votata dai savonesi nel primo turno delle elezioni che hanno portato Marco Russo allo scranno più prestigioso di Palazzo Sisto. Una gioia giunta a compimento col risultato del ballottaggio, col quale è stata sancita l'assegnazione alla formazione di ben 9 seggi sui 20 disponibili per la maggioranza nel parlamentino cittadino. Risultato che soddisfa, naturalmente, ambo le componenti della lista. E se il coordinatore provinciale di Articolo Uno, Simone Anselmo, definisce in una nota come "un percorso per tornare a vincere ovunque" il progetto civico e politico messo insieme dal candidato Marco Russo, il quale "fin da febbraio ha iniziato un confronto col partito e la città", non può che definirsi d'accordo anche il Partito Democratico. "E' un segnale chiaro che dobbiamo prendere da Savona ed esportare nelle prossime tornate elettorali - ha commentato a caldo il vice segretario cittadino del partito, Luca Burlando - quando siamo uniti, facciamo una politica positiva e propositiva si vince". Segno di questo modo di fare, secondo quanto captato dalla coalizione, sono stati i toni di una campagna elettorale definita da Anselmo "lunga e difficile", che il suo partito ha concluso prima col tutto esaurito per Bersani e poi ha portato avanti "stando in mezzo alla gente" dove "è stato facile intuire che la vittoria era vicina". Il segreto? "Quando si fanno delle proposte senza attaccare l'avversario si viene capiti di più" ha spiegato ancora Burlando, senza nascondere la soddisfazione per aver aumentato come coalizione, nonostante l'astensionismo, il numero assoluto di voti a favore del proprio candidato: "Siamo riusciti a convincere anche chi al primo turno non ci ha votato a credere nel nostro progetto". "Ora Savona ha l'opportunità di rilanciarsi: cultura, turismo, campus da integrare con la città, quartieri da rilanciare, pulizia. Il lavoro è tanto, siamo certi che Marco sarà all'altezza di tutto questo" ha assicurato Anselmo, elencando quelli che sono i principali focus sui quali concentrare un'azione di governo che per Burlando dev'essere "insieme alla città di Savona e non per la città di Savona". A partire dal decoro e dalla pulizia, tema sempre al centro del dibattito pre voto: "Abbiamo talmente tanti intenti che dovremmo metterli in fila. Sicuramente questo è uno di quelli più a cuore e sotto gli occhi di tutti e su cui dovremo mettere testa, anima e coraggio" ha commentato un'entusiasta Elisa Di Padova, che tornerà a Palazzo Sisto ma stavolta dalla parte della maggioranza. "Il lavoro su questo fronte sarà fondamentale, quindi l'apertura di tutte quelle partite che abbiamo ben esposto in campagna elettorale e che sono fondamentali per il rilancio della città. Sono felicissima che quest'ultima abbia capito il progetto innovativo di Marco Russo e tutti noi, la nostra genuinità, e che la strada fosse quella giusta" ha concluso la neo consigliere dem.

Mattia Pastorino

