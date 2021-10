Savona, Santi al 'veleno' nel day after: "Fuoco di sbarramento contro la mia candidatura a sindaco, su tutti Bozzano"

"Rispetto e stimo Angelo Schirru, rispetto e stimo un po' meno i dirigenti che hanno fatto di tutto per non candidarmi, posso dire che con le mille difficoltà che abbiamo avuto io ho avuto un riscontro meraviglioso e spettacolare, un candidato che prende i voti che ho preso a Savona non c'è mai stato".

Sono parole al vetriolo quelle dell'ex assessore ai lavori pubblici Pietro Santi, recordman con le sue 1296 preferenze ricevute al primo turno delle elezioni comunali, deluso dall'atteggiamento dei vertici provinciali del centrodestra e che non ha perso l'occasione anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

"Il mio risultato è stato comunque uno schiaffo in faccia a chi ha fatto di tutto per ostacolarmi, ad iniziare dalla delega di Ata, tutti i giorni venivo accusato che la città era sporca, era un continuo lamentarsi del sindaco e dei consiglieri di maggioranza. Miracolosamente quando la stessa è stata data ad un super assessore (chiaro riferimento all'ex assessore Silvano Montaldo. ndr) la città è diventata una discarica a cielo aperto, ma tutto andava bene e nessuno si è lamentato" ha proseguito Santi.

"Avevo dato la mia disponibilità della candidatura a sindaco a febbraio, ed è stato messo in atto un fuoco di sbarramento, il primo è stato Bozzano da Varazze che ha fatto di tutto per non candidarmi - puntualizza l'ex assessore che ora siederà nei banchi della minoranza insieme a Ileana Romagnoli e Fabio Orsi - i vertici savonesi del centrodestra hanno sparso tante piccole gocce di veleno, io non ho mai detto che non volevo candidarmi, anzi, non vorrei mai che i cittadini savonesi potessero pensare che fossi come papa Celestino V che ho fatto il gran rifiuto, non mi hanno voluto".

"Inutile però recriminare sul passato, Schirru è stato una persona seria che ha fatto quello che ha potuto e ha avuto il mio leale appoggio, ritengo ingiusto dire che lui non era il candidato ideale, dargli della sconfitta sarebbe profondamente ingiusto e scorretto così come a Toti accusandolo di protagonismo - continua con auspicio per le future amministrative - in tutte le elezioni e in questo caso a Savona c'è bisogno di un polo moderato, gli estremi hanno fallito e non servono a nulla, c'è gran voglia di centro, questo deve molto far riflettere".

Importante anche l'astensionismo che a Savona si è attestato al 54%.

"Un fatto molto grave per la democrazia, capisco che le persone siano sfiduciate e stanche di questo sistema politico. ma è sbagliato non andare a votare, la sfida da qui ai prossimi anni è cercare di recuperare i voti di chi non si reca ai seggi che ancora oggi hanno dimostrato che è la stragrande maggioranza dei cittadini" ha concluso l'ex assessore che ha ricordato che al ballottaggio del 1994 tra gli allora candidati sindaci Aldo Pastore e Francesco Gervasio l'affluenza si era attestata all'84%.