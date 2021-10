Cairo, visite senologiche promosse da Consulta Giovanile e Lilt

Sabato 23 ottobre tornano a Cairo Montenotte gli appuntamenti con la Lilt Savona, promossi in collaborazione con la Consulta Giovanile, in occasione del "mese rosa" e dedicati alla prevenzione del tumore al seno.

Le visite gratuite, a cura del senologo dottor Matteo Vallauri, si terranno dalle ore 8.30 alle 12 presso i locali dell'Avis situati in via P. Toselli. Per accedere alla visita sarà necessario prenotarsi all'indirizzo email savona@lilt.it. L'accesso sarà consentito muniti di Green Pass o, in alternativa, di tampone negativo eseguito non oltre le 48 ore precedenti. Per usufruire della visita bisognerà iscriversi alla Lilt. La tessera potrà essere sottoscritta in sede di visita al costo di 15 euro.

"Ringrazio di cuore sin da ora tutti i volontari della Lilt Savona che da anni mettono il cruciale tema della prevenzione al centro delle proprie iniziative, il dott. Vallauri per la preziosa disponibilità, l’Avis di Cairo Montenotte fondamentale nell’ospitarci presso la sua sede e l’amministrazione comunale. E poi, in chiusura ma non per minore importanza, un doveroso ringraziamento a tutti i ragazzi della Consulta sempre presenti quando si tratta di organizzare preziose attività a beneficio della comunità" commenta il presidente della Consulta, consigliere delegato alle Politiche Giovanili, Nicolò Zunino.