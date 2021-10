Cairo, nel giardino di "Villa Sanguinetti" è arrivata la mototerapia di Vanni Oddera

“Oggi in Villa il grande salto! Grazie Vanni” . Questo lo striscione preparato e il riassunto della mattinata di mototerapia che si è svolta nel giardino di "Villa Sanguinetti", oggi, 19 ottobre 2021.

L’attività è stata organizzata da “diversamenteVilla” la realtà che mette insieme i volontari dell’associazione diversamentevb e gli abitanti di “Villa Sanguinetti”-Coop Lanza del Vasto.

“diversamente Villa” è già stata promotrice di eventi in grande stile come la babbodiversamenterun edizione 2019, è un modo di integrare nel vero senso della parola persone adulte con disabilità e giovani volontari per assaporare la gioia di stare insieme ma anche per organizzare manifestazioni. Oggi, grazie alla disponibilità del mitico Vanni Oddera, inventore della mototerapia, i partecipanti hanno vissuto emozioni “belle e uniche” che rimarranno impresse per tutta la vita.

“Non sarei più scesa! Un senso di liberazione. Dimentichi tutti i dolori e i dispiaceri della vita e ti accorgi che la vita è bella, che sono nata per qualcosa!” Ecco quanto espresso da una tra i partecipanti, dopo un giro in moto a tutta velocità tra le braccia di Vanni.

La mattinata ha coinvolto ed è stata destinata esclusivamente agli abitanti della struttura “Villa Sanguinetti” di Cairo M.tte gestita dalla Cooperativa Lanza del Vasto, i fruitori del diurno annesso, amici dell’associazione diversamentevb e alcuni bambini e ragazzi che fanno sedute di terapia presso il centro Aias sito a fianco della struttura.

I partecipanti hanno così potuto vivere il privilegio di fare anche più di un giro in moto, sperimentare l’ebbrezza della velocità sempre guidati dalla professionalità e bravura di Vanni e del compagno di squadra Francesco.

Un’attività, svoltasi in sicurezza e con tutte le attenzioni necessarie, che segna la ripartenza dopo un periodo un po’ difficile,pronti per un nuovo “grande salto”!