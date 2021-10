Speciale elezioni Savona |

Savona, Remigio (Lega) e l'apparentamento con Aschei che gli ha tolto il posto in consiglio: "Pago in prima persona" (VIDEO)

L'ex consigliere comunale si è tolto un sassolino dalla scarpa: al suo posto entrerà l'ex candidato di Andare Oltre

"Sono molto deluso anche perché in un primo tempo noi della Lega non eravamo d'accordo con questo apparentamento poi ci hanno convinto pensando che in questo modo ci sarebbero arrivati un po' di voti, così non è andata e purtroppo pago in prima persona la perdita di questo seggio". Parole di sconforto quelle dell'ex consigliere della Lega Alfredo Remigio che non entrerà in minoranza nelle file del Carroccio come terzo degli eletti (dietro a Maurizio Scaramuzza e Andrea Frigerio) in quanto a causa dell'apparentamento di Angelo Schirru con la lista Andare Oltre il posto nel parlamentino savonese andrà all'ex candidato Luca Aschei. "Sono molto avvilito perché dopo tanti anni in consiglio, prima all'opposizione e poi al governo della città sarebbe stato bello continuare, così non è stato, nella vita si vince e si perde e si va avanti" ha continuato Remigio che ha analizzato la sconfitta della coalizione di centrodestra. "Forse non ci hanno capito, non abbiamo fatto abbastanza, dovevamo spiegare di più quali sono state le colpe di chi ci aveva governato prima, abbiamo fatto tanti sacrifici per ripianare i conti del comune e soprattutto paghiamo l'astensionismo" conclude l'ex consigliere del Carroccio.

Luciano Parodi

