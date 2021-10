Speciale elezioni Savona |

Sinistra per Savona festeggia la vittoria di Russo, Branca e Ravera: "Bravo ad unire una vasta coalizione, risultato importante" (FOTO E VIDEO)

I due neo consiglieri più votati della lista di sinistra sono tra i papabili nomi per un ingresso in giunta

"Ci attende una sfida non semplice, ma credo sia una vittoria importante. Marco Russo è stato bravo a unire intorno a sé una vasta coalizione di forze politiche e singoli che hanno dato vita a questo percorso". "Speriamo di fare un bel lavoro, l'agenda di Marco Russo è un ottimo programma e adesso bisogna attuarlo e riguarda tutti temi come la comprensorialità, le infrastrutture, le viabilità e ricostruire un rapporto tra tutti i quartieri, un compito molto importante da fare tra le prime cose". Questo il commento a caldo ieri dei neo consiglieri comunali eletti nella lista Sinistra per Savona Marco Ravera e Maria Gabriela Branca che hanno raccolto rispettivamente 249 e 200 preferenze. "C'è molto da lavorare e per me uno dei primi punti è quello di coinvolgere i cittadini, se un savonese su due non va a votare è un problema per tutti - ha proseguito Marco Ravera - Quando Marco Russo parla di laboratorio politico c'è del vero in quello che dice perché è un'anomalia tutta savonese, in positivo, e la sfida del governo sarà determinante per capire se avremo fatto bene e lo faremo". "E' stato il nostro progetto fin dall'inizio, abbiamo cercato di mettere insieme tutte le forze di sinistra ed è stato il secondo più votato d'Italia subito dopo Bologna, infatti abbiamo sfiorato il 7%, un risultato importante" ha continuato l'avvocato savonese. Non si sbilanciano invece, considerato l'importante numero di voti raccolti, su una loro ipotizzata nomina nella giunta comunale. "Dipende assolutamente dal sindaco che deve costruire la giunta, confidiamo che sia equilibrata, come lui saprà fare con le sue competenze e capacità" specifica Maria Gabriella Branca. "Io tra i papabili per la giunta? Forse si fa il mio nome perché grazie ai savonesi sono stato il più votato della lista, ma queste scelte spettano a Marco Russo che è diventato finalmente il sindaco di Savona" conclude Marco Ravera.

Luciano Parodi

