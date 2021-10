Politica -

"Noi per Savona" si complimenta col neo sindaco Russo: "Ora possiamo sperare nel reale cambiamento"

"Le emergenze sempre più acute impongono di cambiare passo e intraprendere politiche per il benessere delle generazioni future"

Immagine di repertorio

"Siamo veramente felici per il grande risultato ottenuto dal nuovo Sindaco. A lui vanno le più sincere congratulazioni". Lo afferma in una nota "Noi per Savona". "Abbiamo appoggiato la candidatura di Marco Russo anche inserendo, nelle liste a suo sostegno, dei candidati legati a 'Noi per Savona'. C'erano infatti tutte le premesse per una svolta significativa - scrivono i rappresentanti del gruppo - la persona del candidato sindaco e il Patto, elaborato con competenza e tenacia, ci hanno consentito di sperare in un cambiamento reale e importante nella gestione politico-amministrativa della città". "Le emergenze sempre più acute negli ambiti ambientale, economico, sociale, sanitario, culturale impongono adesso di cambiare passo, di intraprendere politiche mirate non al consenso immediato, ma al benessere delle generazioni future e alla salvaguardia del pianeta" continuano. "C'è la grande opportunità dei fondi europei che questa Amministrazione dovrà gestire (con forte responsabilità) in maniera intelligente e lungimirante" aggiungono poi. "Seguiremo con molta attenzione le scelte e i programmi proposti dalla nuova maggioranza, nello spirito di una collaborazione costruttiva - concludono dal direttivo - Al Sindaco Marco Russo, ai suoi collaboratori e a tutti i Consiglieri comunali auguri sinceri di buon lavoro".

Redazione

