Savona, pali vicini alle finestre delle abitazioni in Corso Vittorio Veneto. Un residente: "Non capisco come sia possibile" (FOTO)

"Non sta né in cielo, né in terra avere i pali davanti alla finestra, ad ora non abbiamo ricevuto nessuna spiegazione del perché sono stati posizionati lì".

Questo il grido d'allarme del savonese Mauro Zampagni, residente dell'abitazione presente tra via Saredo e corso Vittorio Veneto a Savona che da lunedì si è ritrovato a dover far fronte al posizionamento di due pali proprio di fronte alle sue due finestre di casa.

I pali della luce sono stati sistemati lunedì e il cittadino savonese ha richiesto subito spiegazioni al comune: "Ieri è venuto un geometra comunale e ci ha specificato che oggi avrebbero parlato con chi effettua i lavori, ma al momento è tutto fermo".

Dal terrazzo il palo può essere toccato e oltre ad essere un impedimento per la vista potrebbero verificarsi altre problematiche.

"Se mi sporgo dal poggiolo lo tocco e si può arrampicare qualsiasi persona - ha continuato il residente - non capisco come sia possibile, è paradossale".