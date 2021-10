Varazze: proseguono le ricerche di Grzegorz Karol Jeziorek, il 39enne polacco scomparso dal 4 ottobre

Proseguono le ricerche di Grzegorz Karol Jeziorek, il 39enne polacco avvistato l'ultima volta lo scorso 4 ottobre a Varazze nei pressi del ristorante Cala Loca, zona Piani di San Giacomo.

La Squadra Mobile della Questura di Savona si sta occupando delle indagini, mentre i vigili del fuoco, dalla mattinata di ieri, hanno ripreso le ricerche, sia via mare, sia via terra, nella zona di Varazze. Il mezzo UCL (Posto di Comando Avanzato) è stato posizionato in località Punta Bella, lungo la via Aurelia, poco prima di Cogoleto.

Al momento della scomparsa, Grzegorz Karol Jeziorek indossava una maglietta a maniche corte e un pantalone corto di colore grigio. Si trovava in Italia per motivi di lavoro, viaggiava a bordo di un furgone rintracciato in un posteggio del varazzino dalla polstrada.

Chiunque avesse notizie è pregato di rivolgersi alle forze dell'ordine. La scomparsa è stata denunciata dai famigliari, che avrebbero inoltre riferito dei problemi di depressione patiti dall'uomo.