Albenga, il 23 ottobre il volontariato cittadino in festa nel centro storico

L’evento avrà luogo dalle 15 alle 18 in piazza IV Novembre e piazza San Michele. Sarà l’occasione per incontrare le associazioni che operano sul territorio in diversi ambiti, da quello culturale a quello socio-sanitario.

Afferma Martina Isoleri, consigliere delegato al Volontariato: “Sabato sarà l’occasione per conoscere le realtà che operano nella nostra città. Invito di cuore i giovani ad avvicinarsi al mondo del volontariato per rimboccarsi le maniche e vivere esperienze che possono davvero cambiare la vita”.

"In questi due anni di pandemia è emersa ancor più l'importanza del volontariato e della rete fra le varie associazioni per supportare gli enti pubblici nell'intervenire in ambito sociale e nelle emergenze - aggiunge l’assessore alle Politiche Sociali, Marta Gaia - Con questa premessa è doveroso lavorare al fine di far conoscere l'immenso lavoro che le associazioni svolgono sul territorio di Albenga e non solo. Invito tutti i cittadini a venire a conoscere le realtà associative e i volontari".