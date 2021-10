Coronavirus, numeri in calo nel bollettino quotidiano, 58 i nuovi casi in Liguria

Numeri in calo nel classico bollettino Covid quotidiano. Sono infatti 58 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.021 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 9.927 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 52,08 pari all’1,91%.

A Genova sono stati 29 i nuovi positivi, rispetto ai 5 del savonese e i 24 dell'imperiese. Nessun nuovo contagio quest’oggi, invece per Spezia. Nel savonese si registra un morto, un uomo di 94 anni.

Tamponi processati con test molecolare: 1.685.703 (+3.021)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 802.580 (+9.927)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 113.921 (+58)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.060 (-9)

Casi per provincia di residenza

Imperia 249 (+4)

Savona 242 (-3)

Genova 1.063 (-2)

La Spezia 355 (-4)

Residenti fuori regione o estero 44 (-5)

Altro o in fase di verifica 107 (+1)

Totale 2.060 (-9)

Ospedalizzati: 61 (-); 11 (-)in terapia intensiva

Asl 1 - 9 (+1); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 15 (-2); 1 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 14 (-); 4 (-) in terapia intensiva

Galliera - 12 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 1 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 3 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 7 (-); 2 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 748 (-26)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 107.442 (+66)

Deceduti: 4.419 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 637 (+95)

Asl 2 - 167 (-60)

Asl 3 - 145 (-12)

Asl 4 - 139 (+23)

Asl 5 - 128 (-79)

Totale - 1.237 (-103)

Dati vaccinazioni 20/10/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.546.892

Somministrati: 2.237.475

Percentuale: 88%