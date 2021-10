Vado in Rosa, anche i lavori a maglia delle ospiti di Rsa/Rp La Riviera per la Giornata mondiale contro il tumore al seno (FOTO)

Le creazioni a maglia delle Ospiti di Rsa/Rp La Riviera per la Giornata Mondiale contro il tumore al seno contribuiscono a colorare e dare speranza al comune di Vado Ligure, in collaborazione con l'associazione “SferruzziAmo”, tra gli ideatori dell’iniziativa

In occasione della Giornata Mondiale contro il tumore al seno, e l'arrivo in loco dei camper per lo screening di prevenzione, il comune di Vado Ligure, insieme all'associazione "SferruzziAmo" ha organizzato una serie di iniziative sul territorio vadese, a cui hanno partecipato - con i loro lavori in maglia, tessuti da mani esperte e sapienti ma, soprattutto, con grande entusiasmo e voglia di fare dopo l’emergenza pandemica - anche le ospiti di Rsa/Rp La Riviera, struttura del gruppo La Villa situata a Savona che offre ospitalità e cura ad anziani con fragilità, e finalmente di nuovo attiva dopo l'esperienza come centro Covid.

Vado in Rosa e Rsa/Rp La Riviera: un’iniziativa per ricominciare, a partire dal territorio

L'iniziativa "Vado In Rosa" ha aperto i battenti il 19 ottobre e continuerà fino al 7 novembre, tra Villa Groppallo e Piazza Cavour, con una fitta programmazione di eventi, storie e sensibilizzazione sul tema del tumore al seno: la cittadina ligure si è tinta di rosa, con addobbi e particolari creati a mano da diverse associazioni e dalle ospiti della Rsa/Rp, che hanno dato sfogo alla loro creatività, assieme allo staff di struttura, all'insegna di un progetto prezioso che le ha visti partecipi non solo da un punto di vista “produttivo”, ma anche di vicinanza alla problematica del carcinoma mammario metastatico che, solo in Liguria, fa attualmente contare circa 1000 pazienti in cura.

C’è di più: perché partecipare a “Vado in Rosa”, per le ospiti e lo staff di struttura, ha costituito anche un’occasione importantissima di ripartenza, per tornare a essere un gruppo coeso, un insieme sociale, dopo l’esperienza della pandemia.

La responsabile di Rsa/Rp La Riviera, Rosita Ghio, ha presenziato all’incontro con i partecipanti dell’iniziativa presso il comune di Vado nella giornata del 19 ottobre. Nel suo intervento, Rosita Ghio ha parlato dell’importanza sociale di questo progetto, del coinvolgimento trasversale di tutte le figure presenti in struttura, del legame con il territorio post apertura e della sinergia con le altre associazioni: "‘Vado in Rosa’ ha costituito per noi un progetto importante per ripartire, dopo l'esperienza di centro Covid. Un’iniziativa, questa, dalla valenza grandissima, che ha consentito di creare gruppo e ha aiutato nella socialità, coinvolgendo anche i nuovi arrivati in struttura. Un progetto che è diventato poi 'abitudine' e che abbiamo portato avanti nei mesi, senza dimenticare la valenza sociale dell'iniziativa, scoprendo non solo una nuova dimensione dello stare insieme, ma anche delle 'sferruzzatrici seriali'!”

“Abbiamo fatto il possibile tra ospiti e dipendenti, perché ‘Vado in Rosa’ è stato il primo vero legame dalla ripartenza e questo progetto ci ha aiutati tantissimo a superare le difficoltà della pandemia. Per questo - conclude - vogliamo mandare i nostri ringraziamenti all'associazione ‘SferruzziAmo’ e a tutti coloro che hanno dato vita a questa iniziativa”.

Un progetto e una serie di eventi in grado di unire più generazioni di donne, colorando la città della nuance simbolo della Giornata Mondiale contro il tumore al seno, all'insegna della speranza e della partecipazione.