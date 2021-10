Inaugurata nella Sala della Sibilla del Priamar “Savona, i Giovani e la Scienza 2021: La Scienza come mappa della realtà” (FOTO)

Giunto alla sua sesta edizione, “Savona, i Giovani e la Scienza” è l’esposizione di esperimenti dell’associazione “Giovani per la Scienza”, che anticipa il Festival della Scienza di Genova nella città della Torretta.

Come sempre l’ambientazione della mostra è l’affascinante e spazioso Palazzo del Commissario, presso la struttura del Priamar di Savona. Fino al 25 ottobre compreso, i giovani scienziati savonesi esporranno e spiegheranno al pubblico i loro esperimenti, alcuni di questi ancora “work in progress”, coinvolgendo così gli spettatori anche nel processo della loro costruzione. Anche quest’anno sono parecchi i nuovi lavori che i soci sono riusciti a portare a compimento, nonostante tutte le difficoltà che la pandemia di covid-19 ha generato. I ragazzi e le ragazze dell’Associazione non si sono persi d’animo e attraverso incontri di studio online e di lavoro sugli esperimenti, presso le Vetrine della Scienza poste nella Galleria degli Ascensori del Priamar, osservando tutte le necessarie misure di sicurezza e distanziamento sociale, hanno completato la maggior parte dei nuovi esperimenti che sono esposti e spiegati alla mostra, anche tramite pannelli esplicativi, a completamento della loro attività.

Gli orari di apertura al pubblico sono dalle 14:30 alle 18:00 nei giorni feriali, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00 nei giorni festivi e pre-festivi. Per accedere e visitare l’esposizione è necessario disporre del green pass ed indossare la mascherina, come da normative vigenti.