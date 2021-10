Meteo, oggi piogge più insistenti, domani torna il sereno

Precipitazioni più insistenti nella giornata di oggi in Liguria, in particolare a Levante, dove nel pomeriggio si attendono locali rovesci o temporali anche forti, schiarite in serata. E' la previsione meteo di Arpal. Le temperature minime sono in aumento, massime quasi stazionarie.



I venti sono tra moderati e forti da sud ovest, ingresso settentrionale in serata. Il mare è molto mosso su centro levante, mosso a ponente, l'umidità è su valori alti.



Possibili rovesci o temporali residui anche nella notte a levante, mentre a ponente il cielo sarà sereno già in serata. Per la giornata di domani è atteso un deciso miglioramento nel corso della mattina con il ritorno del bel tempo su tutta la regione.



In calo le minime, massime in rialzo.