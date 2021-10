"Puliamo il Mondo" con Legambiente: l'iniziativa a Quiliano (FOTO)

Questo è il 29esimo appuntamento di “Puliamo il Mondo”, la campagna di volontariato ambientale, promossa da Legambiente in collaborazione con la Rai, che chiama in aiuto cittadini di ogni età, associazioni, amministrazioni comunali per ripulire dai rifiuti lasciati abbandonati nelle strade, vie, piazze e parchi cittadini, ma anche spiagge e sponde dei fiumi. Un percorso di cittadinanza attiva costruito negli anni per difendere l’ambiente e rafforzare il senso di comunità.

Martedì 19 ottobre 2021, i bambini delle V elementari di Valleggia e Quiliano hanno aderito all’iniziativa di Legambiente, sfoggiando una bellissima grinta. Hanno preso in mano il sacchetto per l’indifferenziata ed i guanti, si sono vestiti di tutto punto con cappellino e divisa gialla Legambiente, e sono corsi a raccogliere ciò che era stato lasciato da altri, deturpando un ambiente pubblico. E così sono stati puliti il parco giochi di Valleggia e i giardini di piazza Costituzione a Quiliano.

“Qualcuno la raccoglierà” è il motto di questa 29esima edizione: un messaggio chiaro e diretto per una grande comunità che non si vuole arrendere, pronta a raccogliere i rifiuti abbandonati. Un gesto di responsabilità che prima o poi scoraggerà comportamenti incivili e non più tollerabili che alimentano il degrado dei nostri territori.