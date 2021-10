Savona, prima problematica per Russo, lettera degli ambulanti: "No allo spostamento parziale del mercato dall'8 novembre"

Il neo sindaco Marco Russo dopo la proclamazione e l'insediamento di ieri ha già la sua prima gatta da pelare.

Nella giornata di ieri infatti il presidente della Fiva Confcommercio Savona l'ambulante Amedeo Mosca gli ha scritto una lettera in merito allo spostamento parziale del mercato tra via Manzoni, piazza Pertini (solo i fioristi) oltre alla liberazione per motivi di sicurezza del tratto finale di via Guidobono all'intersezione fra Corso Mazzini e via Montenotte all'incrocio con via Luigi Corsi.

"Dall'8 novembre l’Amministrazione Comunale precedente ha deliberato uno spostamento parziale degli operatori ambulanti di fiori nel tratto di corso Italia (piazza Pertini) e degli operatori presenti sui tratti finali di via Guidobono e via Montenotte - precisa Mosca - Tale scelta è sempre stata contestata dalla nostra associazione in quanto non risolve i problemi del mercato e crea ulteriori problematiche alla città, ad esempio si chiude via Manzoni per posizionare sette banchi o si fa smontare i dehors ai pubblici esercizi. Siamo a chiedere quindi di bloccare tale spostamento".

La Fiva inoltre richiederà a Russo anche, visto la presenza di lunedì 13 dicembre della consueta fiera di Santa Lucia, che il mercato settimanale venga svolto domenica 12, considerato anche che il primo di novembre non è stato concesso il posizionamento dei banchi.