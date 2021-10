Dego, domenica 24 ottobre la sagra del subricco e castagnata

Sagra del subricco di Dego e castagnata. L'appuntamento è fissato per domenica 24 ottobre in piazza E. Botta.

Questo il programma: ore 9 ritrovo per la camminata "Indàndi dòsgi" di 8 chilometri. Prenotazione obbligatoria 3491082550; dalle ore 10 fino al pomeriggio mercatino di prodotti tipici e non solo. Mostra pomologica di antiche mele sociali (oltre 100); ore 12.30 polentata presso i locali della pro loco. Prenotazione obbligatoria al 3491082550 (necessario presentare il Green Pass). Sarà possibile pranzare con menù d'autunno presso ristoranti e agriturismi di Dego: Cascina Palazzo (340 5232550), Agriturismo La Ratatouille (019 578085) e Locanda da Rosina (019 578161); dalle ore 14 inaugurazione del torchio da noci. Subricchi di Dego e caldarroste per tutti; ore 14.30 esibizione di balli classici e occitani a cura della scuola "La danza è". Sempre alla stessa ora il "Torneo della Castagna" con la partecipazione di New Volley Valbormida, Le Civette di Celle e la Pallavolo Carcare; dalle ore 15 "Family Circus" con Fortunello e Marbella, spettacoli per grandi e piccini.

"La camminata (gratuita) ripercorrerà i luoghi delle battaglie napoleoniche - spiega il vice sindaco Corrado Ghione - Nel pomeriggio inaugureremo un cimelio storico, ossia un antico torchio da noci, usato in passato per schiacciare ed estrarre olio principalmente da noci e nocciole, dato che in queste zone era difficile reperire l'olio di oliva".

"Oltre al mercatino, ci sarà una spettacolare mostra di mele locali. Ma non solo. Infatti potremo contare anche sulla presenza di uno dei più grandi produttori di porro di Cervere. Nel pomeriggio le esibizioni di danza si alterneranno con spettacoli per grandi e piccini (Family Circus). Ovviamente, dalle ore 14, non mancheranno i subricchi (prodotto De.Co. di Dego) e le castagne arrostite".

Una festa organizzata dalla pro loco in collaborazione col comune e le associazioni del paese: "Il motto della nostra amministrazione è sempre stato 'Insieme è meglio'. E anche in questo caso abbiamo deciso tutti insieme di unire le forze per creare un evento decisamente grande e ricco di eventi" conclude il vice sindaco Ghione.