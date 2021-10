Pietra, sabato 23 ottobre la cerimonia di intitolazione del sottopassaggio degli 'antichi lavatoi' all'ex sindaco Accame

Si svolgerà sabato 23 ottobre, alle ore 11.00 a Pietra Ligure (lato centro storico), la cerimonia di intitolazione al Comm. Giacomo Accame del sottopassaggio attualmente conosciuto come degli "antichi lavatoi".

"A seguito del nostro emendamento alla mozione presentata dal consigliere Sara Foscolo in merito all’intitolazione di un sito pietrese a Giacomo Accame, storico locale e sindaco di Pietra Ligure, il Consiglio comunale ha appena approvato ad unanimità la proposta dell'amministrazione comunale di intitolargli l’attuale sottopassaggio degli 'antichi lavatoi', principale accesso pedonale al centro storico di Pietra Ligure". Così Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure, dopo il Consiglio comunale pietrese dello scorso 15 gennaio.

"Un doveroso riconoscimento ad un'importante figura del nostro paese. Il luogo prescelto, che rappresenta il collegamento al suggestivo antico borgo di Pietra Ligure, crediamo possa rappresentare il luogo più adatto da attribuire a 'U Cacura', che ha dedicato gran parte della sua vita a far conoscere alle generazioni future la storia della nostra terra, a lui tanto cara e amata" aveva inoltre aggiunto De Vincenzi.

A presentare la mozione, come spiegato dallo stesso primo cittadino, era stata la consigliere di minoranza nonché deputata Sara Foscolo (Lega) che aveva sottolineato la rilevanza del'ex sindaco Accame: "Una figura importante che molto ha fatto per il nostro territorio, per lungo tempo protagonista non solo della scena politica - consigliere comunale, vice sindaco, sindaco - ma anche e soprattutto di quella storica e culturale, ottenendo numerosi riconoscimenti e pubblicando un centinaio di libri sulla storia di Pietra Ligure e importanti opere glottologiche" il commento della parlamentare del Carroccio.

Nel 2017 il Consiglio comunale pietrese aveva già approvato all'unanimità una mozione per l'intitolazione di una via o di una piazza ad Accame deliberando successivamente di intitolare il nuovo parco in adiacenza a Viale della Repubblica alla sua memoria. La richiesta di deroga, necessaria per intitolare luoghi pubblici a persone decedute da meno di 10 anni distintesi per particolari benemerenze, fu però allora rigettata dalla Prefettura.