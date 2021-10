Inps, Brunetto (Lega): "Preoccupazione per restringimento assegni invalidità"

"Anche in qualità di presidente della II commissione regionale Salute e sicurezza sociale ho appreso con estrema preoccupazione quanto comunicato l’altro giorno dai responsabili dell’Inps riguardo all’ipotesi di restringimento degli assegni mensili invalidità: d’ora in poi saranno erogati solo se non c’è attività lavorativa. Pertanto, condivido quanto espresso dalle associazioni liguri che rappresentano le persone con disabilità".

Lo ha dichiarato il consigliere regionale e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto (Lega).

"Una persona disabile che percepisce un assegno ha tutto il diritto di essere inserito in un’attività lavorativa, che è parte integrante di un percorso riabilitativo. Negare questo diritto è penalizzante nei confronti di persone già deboli e fragili, che non possono essere lasciate sole. Semmai occorre potenziare i controlli nei confronti dei falsi invalidi" conclude Brunetto.