Primo saluto istituzionale tra il presidente della provincia Olivieri e il sindaco di Savona Russo

Questa mattina, in occasione delle celebrazioni per i 30 anni di Università a Savona, il presidente della provincia Pierangelo Olivieri ha avuto il primo incontro - istituzionale e personale - con il primo cittadino di Savona Marco Russo, ad un giorno dalla sua proclamazione a sindaco. Un rapido colloquio, dopo i primi contatti telefonici intercorsi tra lunedì e martedì, che dà il via alla volontà congiunta di lavorare in sinergia alle necessità del territorio e dei cittadini.



"Un rapido colloquio molto cordiale, partendo dalla nostra conoscenza professionale, in cui ci siamo ribaditi, come già fatto per le vie brevi, la volontà e la determinazione di attivarci subito per la fondamentale sinergia tra enti comune e provincia - commenta il presidente della provincia Olivieri - In questa ottica, congiuntamente, abbiamo concordato di darci appuntamento operativo nei prossimi giorni, con puntuale ordine del giorno formato dagli argomenti principali dell'agenda del nostro territorio e delle sue comunità".