Politica |

Savona, Europa Verde si congratula col neo sindaco Russo: "Sull'ambiente potrà contare sul nostro aiuto"

Il partito guarda al domani: "Ci riorganizzeremo con l’obbiettivo di ottenere una rilevanza affine a quella dei partiti Verdi del nord Europa"

"Come Europa Verde ci congratuliamo con Marco Russo e gli auguriamo buon lavoro, potrà contare sul nostro supporto soprattutto sulle tematiche ambientali, fulcro della nostra azione politica". Così in una nota, all'indomani della proclamazione delle nomine per il nuovo consiglio comunale, è il coordinatore di Europa Verde Savona, Luca Amato, ad augurare buon lavoro al neo eletto primo cittadino. Con uno sguardo a quelle che saranno le future prospettive del partito: "Per quanto ci riguarda queste elezioni sono anche l’inizio di un nuovo percorso politico, che vedrà una riorganizzazione del partito nei suoi componenti e nelle sue tematiche, con l’obbiettivo di ottenere una rilevanza affine a quella dei partiti Verdi del nord Europa sulla scia degli ottimi risultati che abbiamo ottenuto in altre realtà italiane come Milano". "Punteremo ad un ambientalismo basato sul pragmatismo e non ideologico, necessario per affrontare al meglio i problemi di Savona e della Liguria" spiegano dal coordinamento. Nessun rappresentante siederà ai banchi di Palazzo Sisto, ma questo non toglierà nulla all'impegno del partito assicurano: "In seguito alla mancata elezione dei nostri candidati consiglieri ripartiremo dall’ascolto dei cittadini e dalla proposizione di nuove proposte, sempre in collaborazione con la attuale giunta".

Redazione

