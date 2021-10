Varazze, si insedia il nuovo sindaco Pierfederici: nuovo presidente del consiglio comunale è Cesare Putignano

E' Cesare Putignano il nuovo presidente del consiglio comunale di Varazze, vice la consigliere Michela Biggi.

Nel primo consiglio comunale di Varazze nel quale si è insediato il nuovo sindaco Luigi Pierfederici che ha letto il suo giuramento, i 12 consiglieri di maggioranza e i 5 di minoranza oltre alla nomina della giunta e del vicesindaco, il capogruppo di Essere Varazze Andrea Gandolfo ha proposto il consigliere per il quale si è astenuta la minoranza.

"Il gruppo non ritiene necessaria una presidenza, per queste dimensioni del consiglio non è obbligatorio in comune un presidente quindi non parteciperemo e ci asterremo, ritenendo oneroso questo compito molto limitato se si pensa che questo consiglio è composto da 16 consiglieri più il sindaco - ha spiegato il capogruppo di Varazze Domani Antonio Ghigliazza - avremo gradito un'altra forza di partecipazione all'eventuale scelta".

"Mi fa piacere che abbia continuato questo percorso in Essere Varazze e che oggi possa rivestire questo ruolo, una delle persone più adatte ed indicate per ricoprirlo" ha dichiarato il primo cittadino varazzino.

"Credo che limitare la nomina di un presidente del consiglio al solo gestire il dibattito mi sembra limitativo, difende l'istituzione dello stesso, accertandosi che lo spirito democratico vada avanti, che tutti i consiglieri abbiano facoltà di parola nell'ambito della dialettica e del confronto. Sono momenti complicati, le istituzioni vengono sentite lontanissime dai cittadini e tutti pensano che chi faccia politica lo faccia per il proprio tornaconto personale, deve passare il messaggio che si impegna, come stiamo facendo noi, debbano operare perché situazione cambi, quello che facciamo qui è nell'interesse di tutti - il commento del neo presidente Cesare Putignano - Il consiglio è fondamentale, qua si esercita la democrazia, il ruolo spero di svolgerlo con l'imparzialità che mi è richiesta, è farò di tutto per svolgerlo. Chiedo a tutti i consiglieri di aiutarmi, facendo una discussione leale e corretta, l'obiettivo è costruire un futuro migliore per la città in cui viviamo e che rappresentiamo"