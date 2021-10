I ragazzi dell’istituto comprensivo Spotorno-Noli ricevono un pc in dono dal Lions Club

Si è concluso con la consegna di un pc all'Istituto Comprensivo di Spotorno-Noli il primo service del Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio .

“Per l’anno lionistico e scolastico appena iniziato, il primo pensiero è stato proprio per i giovani, che già avevano avuto un’anteprima con il consueto appuntamento di Spotornocomics, sponsorizzato dal nostro club, e il relativo concorso di disegno legato, per il 2021, alle Olimpiadi di Tokio. In tale occasione, oltre alla pubblicazione realizzata dal Circolo Filatelico spotornese, abbiamo donato ai ragazzi vincitori e segnalati premi e collezioni tematiche di francobolli”, è il commento di Giampaolo Calvi e Antonio Rovere, rispettivamente presidente pro tempore e presidente responsabile dei soci del Lions Club.

“Ora, confidando in una ripresa senza interruzioni delle attività scolastiche in presenza , il direttivo del Lions, avvalendosi anche di un generoso contributo del distretto Lions 108ia3, assicurato dalla Past governatrice dello stesso Senia Seno, ha pensato di donare un pc nella speranza che possa essere utilizzato per le attività ordinarie della scuola. La dirigente Maria Rosaria Malagamba , gli insegnanti e gli alunni hanno dimostrato di gradire molto l'iniziativa”, concludono Calvi e Rovere.