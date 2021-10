MoloSolidale, lo shopping center di Vado consegna al comune beni alimentari per i residenti in difficoltà

Grande partecipazione all’iniziativa del Molo 8.44, #MoloSolidale, che si è tenuta lo scorso sabato 16 ottobre nello shopping center di Vado.

In occasione della giornata mondiale dell’alimentazione si è svolta al Molo una raccolta di beni alimentari da destinare ai residenti in difficoltà del comune di Vado Ligure.

Tantissimi i prodotti raccolti, perlopiù a lunga conservazione, come pasta, passata di pomodoro, tonno e fagioli in scatola ma anche biscotti e fette biscottate per cercare di compensare ogni pasto, dalla colazione alla cena.

"Devo ringraziare tutti i clienti del Molo che hanno aderito in maniera molto consistente e anche questa volta siamo riusciti a raccogliere una discreta quantità di cibo che verranno donati ai servizi sociali del comune - spiega l'amministratore delegato del Molo Giovanni Mascherin - ringrazio il Roller Sport Vado che ci hanno supporto in questa iniziativa con il personale con la collaborazione dell'amministrazione comunale vadese".

"Già l'anno scorso nei momenti di chiusura abbiamo organizzato una raccolta con lo stesso fine che ha avuto un buon successo e abbiamo pensato così quest'anno di ripetere l'iniziativa. Anche in questa occasione il territorio si è dimostrato solidale" ha continuato Mascherin.

"Riscontriamo dagli abitanti di Vado e da tutte le attività che sono molto attenti a questi servizi, spesso ci vengono donati generi di prima necessità a queste famiglie che ne hanno bisogno. Fa sempre molto piacere, decisamente si vede la volontà degli abitanti di aiutare" ha concluso l'assessore vadese ai servizi sociali Mirella Oliveri.

Il ricavato è stato affidato quest'oggi ai servizi sociali del Comune e dispensati alle famiglie in difficoltà.