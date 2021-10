Prevenzione tumori al seno, al centro polifunzionale "Le Officine" l'iniziativa "Mese Rosa-Lilt Savona"

Dal primo sabato di ottobre e per tutti i sabati del mese, al Centro Polifunzionale Le Officine di Savona, gestito da Svicom, è partita l’iniziativa “Mese Rosa” – “prevenzione con Lilt", promozione per la prevenzione ai tumori al seno, rivolta soprattutto alle donne.

“Il periodo di pandemia ha portato a ritardi diagnostici molto importanti per il rallentamento o per la sospensione degli esami di screening e sappiamo che già ora le neoplasie operate hanno mediamente uno stadio più avanzato rispetto alla fase pre Covid- Gli strumenti per rimediare ci sono - la postazione messa a disposizione dalla direzione del centro commerciale sarà il punto di diffusione del materiale informativo aggiornato” commenta il presidente Lilt, sezione di Savona, dottor Martines Hugo.