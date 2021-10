Meteo, in Liguria oggi soleggiato con qualche residua instabilità, bel tempo nel weekend

Per la giornata di oggi in Liguria, Arpal prevede al mattino residue condizioni di instabilità possibili sul centro levante, con associati brevi rovesci di pioggia seguiti da generale miglioramento sui settori costieri. Nel resto della Liguria il tempo sarà soleggiato. Nel pomeriggio è previsto un ulteriore miglioramento che andrà avanti per tutto il week end.



Domani, sabato 23 ottobre, una graduale rimonta anticiclonica favorisce generali condizioni di bel tempo, qualche addensamento per lo più isolato resta possibile sui rilievi al pomeriggio, in particolare su quelli di ponente, soprattutto dalla sera.



Le temperature di oggi sono in calo per quanto riguarda le minime, massime in lieve aumento. Domani saranno stazionarie o in lieve diminuzione.



I venti oggi sono tra deboli e moderati, da est a levante e da nord su centro ponente. Domani saranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi dalla serata.



Il mare oggi è mosso su centro levante, domani poco mosso.