Fungaiolo perde la strada nei boschi di Alberola: aiutato da alcuni passanti

Attimi di apprensione nel pomeriggio odierno ad Alberola, frazione di Sassello, per un fungaiolo disperso nei boschi.

Subito mobilitati i vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino per raggiungere la località dell'entroterra ligure che si trova sul confine tra la provincia savonese e quella di Genova, ma per fortuna l'uomo è riuscito a recuperare la via della propria auto dopo aver incontrato alcuni passanti.

A quel punto la macchina dei soccorsi è stata avvisata e la situazione è tornata alla normalità.