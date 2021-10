Oltre 5mila apparecchi elettronici e di domotica senza etichettatura: maxi sequestro al porto di Vado

Oltre 5mila tra apparecchiature elettroniche di varie tipologie come proiettori, telecamere a 360°, robot aspirapolvere, monitor, schermi e altri oggetti di domotica prodotti da un noto brand del settore, sono stati sottoposti a fermo amministrativo dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel porto di Vado Ligure, in quanto l’etichettatura non riportava i dati dell’importatore a garanzia della sicurezza dei prodotti così come previsto dalla normativa vigente.

L'importatore, risultato anche non in regola con l’iscrizione nell’apposito registro delle società che importano e commercializzano apparecchiature elettriche ed elettroniche, è stato così sanzionato per oltre 30mila euro, e ora, per poter disporre della merce, dovrà, innanzitutto, provvedere a registrarsi e successivamente regolarizzare l’etichettatura di tutti i prodotti.

Di recente, nel bacino portuale savonese sono state intensificate, a seguito di un sensibile aumento degli scambi commerciali, le attività di tutela della salute dei cittadini attraverso i controlli sulla sicurezza dei prodotti.