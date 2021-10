Festa per i 30 anni del Campus di Savona in compagnia delle prelibatezze dell'Istituto alberghiero "Migliorini"

Si potrebbe definire una giornata decisamente all'insegna delle eccellenze del territorio quella vissuta al Campus Universitario di Savona ieri (21 ottobre, ndr) per le celebrazioni del trentennale dalla nascita del polo leginese.

A contribuire alla riuscita dell'evento, organizzato da Fondazione De Mari con la presenza delle più alte cariche istituzionali della provincia e dell'Università di Genova, c'era un'altra entità di livello assoluto che unisce il mondo scolastico e professionale del savonese e di tutta la Regione: gli studenti dell'Istituto Alberghiero "Migliorini" di Finale ligure che hanno curato il buffet di chiusura allietando i presenti con le loro prelibatezze.

"I ragazzi sono stati entusiasti di poter tornare, dopo un anno condizionato dall'emergenza sanitaria, ad allestire un servizio come quello svolto al Campus savonese - afferma la vicepreside, la professoressa Arata - non solo coloro che si sono recati direttamente all'evento ma anche i ragazzi addetti alla preparazione delle pietanze".

Se sul campo si sono recati alcuni studenti più giovani insieme ai professori di Sala, Sara Ceccatelli e Antonio Rocco, l'ottima riuscita della trasferta è stata resa possibile anche grazie all'impegno, nelle cucine dell'istituto finalese, degli studenti delle classi più adulte, degli insegnanti (ITP) e degli assistenti tecnici.

Un ottimo lavoro di squadra anche ecosostenibile: invece di piatti, posate e bicchieri di plastica, per servire gli ospiti sono stati infatti utilizzate attrezzature in ceramica, acciaio e vetro: "Per questo - dice ancora la professoressa Arata - ringraziamo la Lovisolo Ricevimenti che ci ha fornito quanto necessario".