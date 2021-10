Sarà da Spotti il secondo appuntamento con l'Apericerca di #Alassioinrosa l'iniziativa coordinata dall'Assssorato alle Pari Opportunità del Comune di Alassio in collaborazione con l'Associazione Giovani Alassio, per la sensibilizzazione e la raccolta fondi per sostenere l'Airc e la ricerca contro il tumore al seno.

Dalle ore 18, con Ciabi dj set ci sarà la possibilità di divertirsi con buona musica e ottimi drink per una buona causa.