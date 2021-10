Corso Italia, in fiamme nella notte il Batò Beach Club, ferita una persona (FOTO)

Incendio questa notte in corso Italia a Genova, che ha distrutto il Batò Beach Club, locale della movida cittadina. Ancora ignote le cause delle fiamme che sono state spente dopo un lavoro durato tutta la notte da parte dei vigili del fuoco, giunti sul posto con diverse squadre.



Corso Italia è rimasto chiuso in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di spegnimento. La strada è stata riaperta alle 8.



Da registrare una persona ferita e il locale è andato quasi completamente distrutto.