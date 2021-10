Ceriale, circa 400 persone alla manifestazione “contro il Green Pass che crea crisi economica e discriminazioni” (FOTO e VIDEO)

“Trieste chiama, Ceriale risponde”: protesta pacifica questo pomeriggio dalle 15 alle 17 con circa 400 persone che si sono ritrovate in zona Pineta, sul lungomare di Ceriale, per manifestare “contro le imposizioni dittatoriali e le privazioni delle libertà sociali ed economiche, in favore dell’eliminazione del Green Pass e del suo utilizzo”.

La manifestazione, organizzata dal Movimento Nazionale Italia Unita, presieduto da Francesco Nappi, che a ai microfoni di Savonanews ha dichiarato: “Genova e Trieste chiamano e Ceriale risponde. Chiediamo subito l’abolizione del Greep Pass, perché è un provvedimento incostituzionale che c’è solo in Italia e che crea crisi economica e discriminazioni, quindi va soppresso per il bene degli italiani”.

“Siamo qui con i cittadini che vengono dai paesi limitrofi a testimoniare ciò che sta succedendo in Italia. Io partecipo sia a livello personale, come Francesco, che come presidente del Movimento Nazionale Italia Unita - spiega - per portare la voce degli italiani che non ci stanno a queste privazioni sociali ed economiche, a queste imposizioni dittatoriali”.

“Vogliamo dare un messaggio a questo governo. Governo che non è stato eletto e che non deve stare dov’è: deve cadere”, conclude il presidente del movimento.