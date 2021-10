“Giornata nazionale AVO”: a Pietra Ligure piantato un ulivo “leccino”

Si celebra oggi, sabato 23 ottobre, la XXIII “Giornata nazionale AVO” che, quest’anno, ha per motto “L’albero che resiste rifiorisce” e per gesto simbolico e collettivo quello di piantare un albero, segno reale e vivente della voglia dei volontari ospedalieri di tornare ad essere presenza dove c’è bisogno, donando ombra, pace, serenità.

L’ AVO “Riviera delle Palme” ha voluto festeggiare questa importante giornata piantando un ulivo “leccino” a Pietra Ligure, città in cui ha la propria sede.

L’iniziativa ha avuto luogo stamane presso i giardini antistanti il Centro Polivalente “Carlo e Nello Rosselli”, in via Nino Bixio. Presenti per l'occasione il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, il sindaco di Loano Luca Lettieri, il sindaco di Giustenice Mauro Boetto, il vicesindaco di Borgio Verezzi Pier Luigi Ferro e Delfio Dallara, vicepresidente del consiglio comunale di Finale Ligure.