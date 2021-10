Parto d’urgenza al Santa Corona, consigliere comunale Pietra Ligure Silvia Rozzi (FdI): “la domanda è: il punto nascite ora è nell’ospedale giusto?”

“Quanto successo l’altro ieri fa merita di essere esaminato sotto una luce diversa, che non sia unicamente la ormai chiara necessità di veder riaperto al più presto il punto nascite. Due giorni fa abbiamo assistito a quelle che sono le reali capacità di risposta che solo un ospedale dedicato da anni all’emergenza può dare. È in occasioni come queste che il Santa Corona mostra la sua vera forza, unita all’esperienza e all’efficienza dei suoi professionisti. In pochi minuti si è messa in moto una macchina estremamente complessa, difficile da spiegare ai non addetti ai lavori”. Così Silvia Rozzi(FdI), consigliere comunale di Pietra Ligure, in una nota stampa.

Prosegue: “Allerta del pronto soccorso, attivazione delle equipe dedicate, predisposizione saletta visita e strumentazioni specialistiche, accoglienza e visita della donna, monitoraggio del bambino che sta per nascere, decisione di procedere con un taglio cesareo d’urgenza, trasferimento in sala operatoria, anestesista, centro trasfusionale… nasce Giorgio”.

“Tutto questo in poche decine di minuti – spiega - con interazioni e collaborazioni tra strutture e operatori diversi, divisi nei ruoli ma uniti nell’obiettivo finale. La perfetta sinergia in situazioni di estrema criticità non si improvvisa. Questa volta - conclude Rozzi - non chiediamoci se è stata fortuna. Chiediamoci piuttosto se l’unico punto nascite temporaneamente sostenibile sia nell’ospedale giusto”.